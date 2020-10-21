Негативные настроения на рынке нефти в среду могут сохраниться - Промсвязьбанк

Негативные настроения на рынке нефти в среду могут сохраниться, если недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. В таком случае Brent может попытаться вновь вернуться к уровням 41,5-42 долл./барр..

Фьючерс на нефть марки Brent продолжает проторговывать верхнюю часть целевого диапазона 40-43 долл./барр., пытаясь тестировать уровень в 43 долл./барр. на прочность при поддержке стабилизации общерыночной конъюнктуры.

"Американский институт нефти (API) во вторник представил свои оценки состояния рынка энергоносителей в США: запасы сырой нефти за прошлую неделю неожиданно выросли на 0,584 млн барр., а переработка на НПЗ сократилась на 197 тыс. барр./сутки. Впрочем, API также сообщил о заметном снижении запасов нефтепродуктов (бензинов - на 1,6 млн барр., дистиллятов – на 6 млн барр.). В целом данные API мы оцениваем как слабо негативные, после их выхода нефтяные котировки находятся под некоторым давлением. Если сегодняшний недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, негативные настроения на рынке нефти могут сохраниться, а нефть Brent – может попытаться вновь вернуться к уровням начала прошлой недели (41,5-42 долл./барр.)", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.