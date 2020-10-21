Индекс Мосбиржи в среду, скорее всего, перейдет в состояние консолидации после практически нейтрального открытия - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным отклонением не более чем на 0,2-0,4%, в диапазоне 2790-2810 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи - с умеренным отклонением не более 0,2-0,4%, в диапазоне 2790-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Также эксперт инвесткомпании отмечает, что во второй половине торгов в среду участники будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Цены на "черное золото", по мнению Манжоса, способны заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск).