Sberbank CIB ожидает в среду позитивной динамики российского рынка акций

Новости о прогрессе в переговорах по стимулированию экономики США были восприняты рынками оптимистично, североамериканские индексы выросли по итогам вторника. Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 может быть одобрена уже в декабре. На фоне таких умеренно положительных новостей эксперты Sberbank CIB ожидают в среду позитивной динамики российского рынка акций, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.