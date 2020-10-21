Отечественный рынок акций в среду попробует продолжить рост - "Алор Брокер"

Внешний фон в среду "зовет" к продолжению покупок на отечественном рынке акций, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "С утра полпроцента прибавляют американские фьючерсы, в плюсе находятся промышленные и драгоценные металлы, продолжается ослабление доллара к корзине валют. Однако спекулянтам стоит быть осторожными, в последние дни после открытия американских фондовых площадок проходят продажи реальных активов", - отмечает специалист в комментарии компании.