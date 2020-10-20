Рубль во вторник ускорил темпы снижения к доллару и евро - "Универ Капитал"

Рубль во вторник ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне темы санкций и спросе на валюту со стороны нерезидентов под репатриацию дивидендных выплат Сбербанка, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова.

Сбербанк сообщил, что приступил к выплатам "беспрецедентных по объему дивидендов за всю историю российского фондового рынка". Объем дивидендов за 2019 год составил 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на акцию), из которых в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступит 211,2 млрд рублей.

"Также рубль негативом отреагировал на решение администрации США расширить санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток-2": ограничительные меры будут применяться к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте, - указывает Тузов. - Опережающий рост евро в паре с рублем по сравнению с долларом связан со снижением доллара на глобальном рынке в связи с неопределенностью относительно новой программы стимулов в США".

Цены на нефть на фоне ослабления доллара смогли отыграть потери, понесенные накануне. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,01% (42,62 доллара за баррель), ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили 0,12% (40,88 долларов за баррель).

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе стоит ожидать закрепления рубля в диапазоне 78-79 в паре с долларом и на уровне 92-93 в паре с европейской валютой.