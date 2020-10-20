Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов - Saxo Bank

Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов: британская сторона отказывается возвращаться за стол переговоров, пока ЕС не пойдет на уступки, отмечается в комментарии Saxo Bank.

"Дело внезапно приняло оборот, уже не так способствующий рыночному оптимизму, - подчеркивает главный валютный стратег банка Джон Харди. - Еще недавно главной новостью было намерение внести поправки в спорный закон о внутреннем рынке Соединенного королевства, ряд ключевых положений которого европейская сторона находила неприемлемыми и противоречащими соглашению о выходе из ЕС. Теперь же британская сторона отказалась продолжать переговоры, пока ЕС не пойдет на серьезные уступки".

На взгляд Харди, фунт стерлингов испытывает в связи с этим затруднения и может уйти вниз, если конфликт продолжится и переговоры не будут возобновлены. В паре EUR/GBP его снижение пока не так заметно, как в EUR/GBP, и в целом может быть названо довольно умеренным, так что упорство Великобритании может стоить фунту еще немалых потерь.