Ближайшей целью пары USD/RUB может стать уровень 78,5 руб./$1 - "БКС Мир инвестиций"

Российская валюта сохраняет относительную слабость, обусловленную неблагоприятной геополитической обстановкой и переоцененностью к нефти, которая отражается в недостаточно высокой рублевой стоимости барреля Brent, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". Пара USD/RUB во вторник продолжила повышение, и ближайшей целью данного движения может выступить новый двухнедельный максимум в 78,5 руб./$1, отмечает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.