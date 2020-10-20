Рубль пока подвержен давлению со стороны слабой нефти и общего спроса на риск - "Открытие Брокер"

После оптимизма понедельника рубль во вторник вновь под давлением, но говорить о какой-то сильной тенденции было бы излишним, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Рубль пока подвержен давлению со стороны слабой нефти и общего спроса на риск. Кроме того, своё влияние оказывает выплата дивидендов Сбербанком. Вполне очевидно, что определённый их объём конвертируется в валюту. Отметим, что масштабные размещения ОФЗ Минфином могут заметно ухудшить ситуацию с рублёвой ликвидностью, а это уже повод для повышения спроса на рубль в обозримой перспективе", - указывает Кочетков в комментарии компании.