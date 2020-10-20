Повышенная волатильность рубля сохранится до выборов президента в США - "ФИНАМ"

Если говорить о перспективах российской валюты, то, на взгляд аналитика "ФИНАМа" Анны Зайцевой, до объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной. При этом, говорится в комментарии эксперта, в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена санкционные риски для России могут возрасти, что негативным образом скажется на динамике курса рубля. Если же победителем станет действующий Президент Дональд Трамп, риски новых санкций в отношении РФ, скорее всего, останутся без изменений, и давление на российский рубль может ослабнуть.

"Во вторник на дневном графике валютной пары доллар/рубль наблюдаются затухающие колебания курса - каждая последующая вершина оказывается ниже предыдущей, что может говорить об окончании повышательного тренда по инструменту. Стохастические линии находятся в середине диапазона и не дают однозначного сигнала о направлении дальнейшего движения курса в краткосрочной перспективе. Поддержкой в настоящий момент выступает отметка 76,6 руб./$1, а в качестве сопротивления можно обозначить уровень предыдущего максимума - 78,46 руб./$1", - отмечает Зайцева.

Котировки валютной пары евро/рубль консолидируются в середине диапазона 90,0-93,31, констатирует специалист "ФИНАМа". Положение стохастических линий благоприятно для покупок, в связи с чем в краткосрочной перспективе можно ожидать роста по инструменту по направлению к верхней границе обозначенного диапазона, считает Зайцева.