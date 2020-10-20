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Главная / Аналитикам / Аналитика / S&P500 в ходе сессии вторника будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов - "Фридом Финанс"
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20 октября 2020 года 15:38
S&P500 в ходе сессии вторника будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе сессии вторника, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует признаки ослабления активности покупателей. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону около 50. Сильным уровнем поддержки является 50-дневная скользящая средняя на отметке 3400 пунктов, поэтому мы не исключаем отскок вверх от этого уровня. Индикатор MACD пока остается на положительной территории, поэтому сохраняется повышенная вероятность возобновления восходящего движения. Считаем, что в среднесрочной перспективе индекс S&P500 склонен к росту", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.
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20 октября 2020 года 18:04
Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов - Saxo Bank
Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов: британская сторона отказывается возвращаться за стол переговоров, пока ЕС не пойдет на уступки, отмечается в комментарии Saxo Bank. "Дело внезапно приняло оборот, уже не так способствующий рыночному... читать дальше
.20 октября 2020 года 17:26
Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, будет кратковременным - Julius Baer
Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, должно быть кратковременным и представляет возможность увеличить дюрацию в качестве инструмента снижения портфельных рисков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius... читать дальше
.20 октября 2020 года 14:24
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.20 октября 2020 года 11:32
Нефть марки Brent во вторник останется под давлением, но постарается удержаться в верхней части текущего ценового диапазона в $40-43 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше отметки $42/барр. на фоне царящей на мировых рынках... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:50
Итогом совещания мониторингового комитета в понедельник стало то, что пока в OPEC+ не пересматривают производственные планы, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Некоторую поддержку котировкам, по мнению эксперта. оказывают ожидания того, что... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:21
Специалист Sberbank CIB предполагают, что во вторник котировки нефти марки Brent, вероятно, стабилизируются в пределах $41,5-42,1/барр. после отступления ниже уровня $42,5/барр., вызванного итогами заседания министерского комитета ОПЕК+ и негативной динамикой рынка акций. Некоторую поддержку... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.19 октября 2020 года 18:15
Привлекательность акций Nokia после недавней коррекции возросла, говорится в аналитическом материале BCS Express. По мнению аналитика инвесткомпании Константина Карпова, обновление локального максимума 2020 г. — хороший долгосрочный сигнал, и отскок акций Nokia от поддержки $3,8 может получить... читать дальше
.19 октября 2020 года 17:01
BCS включил JPMorgan Chase и AutoZone в топ-5 американских акций на текущую неделю, говорится в комментарии инвесткомпании. Таким образом, в топ-5 акций, составленный аналитиками BCS Global Markets, входят акции JPMorgan Chase, AutoZone, Dick’s Sporting Goods, IBM и Toll Brothers. "Мы включаем... читать дальше
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