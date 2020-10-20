S&P500 в ходе сессии вторника будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе сессии вторника, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 демонстрирует признаки ослабления активности покупателей. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону около 50. Сильным уровнем поддержки является 50-дневная скользящая средняя на отметке 3400 пунктов, поэтому мы не исключаем отскок вверх от этого уровня. Индикатор MACD пока остается на положительной территории, поэтому сохраняется повышенная вероятность возобновления восходящего движения. Считаем, что в среднесрочной перспективе индекс S&P500 склонен к росту", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.