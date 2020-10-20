Акции ЛСР могут пойти к пикам текущего года - "Велес Капитал"

Акции "Группы ЛСР" во вторник поднялись к максимумам с февраля после публикации сильных операционных результатов за 3-й квартал текущего года, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Не исключено, что покупатели подтолкнут бумаги к пику текущего года в 930 руб., где они столкнулся с важным долгосрочным сопротивлением. Открывать новые "лонги" у текущих отметок в связи с этим опасно из-за рисков скорой коррекции. Закрепление выше 930 руб., однако, может открыть бумагам новые горизонты роста - к 1000-1050 руб. Ценам еще далеко до исторических пиков, когда акции стоили более 2000 руб." - пишет специалист в комментарии инвесткомпании.

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