Российские инвесторы в третьем квартале вкладывались в акции компаний технологического сектора - Saxo Bank

Российские инвесторы в третьем квартале вкладывались в акции компаний технологического сектора, чьи результаты деятельности оказались менее подвержены последствиям влияния глобальной пандемии, говорится в комментарии Saxo Bank. Самые популярные среди клиентов Saxo Bank в России акции за третий квартал: Boeing, Microsoft, Facebook, Carnival, Apple.

Однако сейчас, когда на носу исторически важные выборы в США, начинает проявляться неопределенность, указывают в Saxo Bank. Секторы услуг связи, здравоохранения и информационных технологий, особенно хорошо чувствовавшие себя при президенте Трампе, в случае победы Байдена могут испытать трудности.

Третий квартал 2020г прошел под знаком ралли акций технологического сектора в июле-августе и закончился предвыборной неопределенностью в США и уже ставшей реальностью второй ковид-волны. Результаты деятельности компаний технологического сектора оказались менее подвержены последствиям влияния глобальной пандемии, подчеркивают эксперты Saxo Bank. Наоборот, для ряда компаний это дало новый импульс в эпоху стремительной диджитализации.

Некоторые инвесторы столь стремительный рост списывали на спекуляции на рынке опционов в крупных размерах со стороны японского холдинга Softbank и приток капитала от розничных инвесторов, которых привлекла высокая волатильность рынка. В результате, по итогам квартала, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq показал рост в 11% (на пике рост достигая +21%), в то время как индекс крупных американских компаний S&P 500 вырос на 8%.

"Российские инвесторы не остались в стороне и также активно вкладывались в лидеров технологического сектора: Microsoft, Facebook, Apple. Помимо этого, инвесторов этого региона традиционно привлекают компании-лидеры отраслей, акции которых испытали значительную коррекцию из-за влияния пандемии на бизнес или специфических корпоративных событий. В этом квартале клиенты по-прежнему много торговали акциями Boeing, которые после большой волатильности первого полугодия, вызванной неудачами с 737 Max и влиянием пандемии COVID-19 на глобальную авиаиндустрию, закрепились в диапазоне 150-200 долл./акцию. Второй популярной нетехнологической компанией в топе оказалась Carnival – американская круизная компания", - отмечает менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплайс.