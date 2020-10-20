Рост ливийских поставок может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на нефтяные цены - "БКС Мир инвестиций"

Рост ливийских поставок нефти в условиях слабого спроса может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на нефтяные цены, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Помимо стагнирующего из-за второй волны COVID-19 спроса на нефть, растут риски увеличения предложения за счет восстановления поставок из Ливии, указывает эксперт. Reuters со ссылкой на отраслевые источники сообщает о росте добычи на крупнейшем ливийском месторождении Эль Шарара до 150 000 б/с, что составляет примерно половину его добычной мощности. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что совокупная добыча в стране уже достигла 0,5 млн б/с.

Ранее Reuters опубликовал информацию из документа по итогам встречи технического комитета ОПЕК+, включающую различные сценарии на рынке нефти в 2021 г. Самый депрессивный сценарий, при котором будет наблюдаться профицит 0,2 млн б/с, предполагает средний уровень ливийской добычи в 2021 г. около 0,6 млн б/с.

"Ливийская добыча в начале 2020 г. стремительно упала с 1,2 млн б/с почти до 0,1 млн б/с из-за внутриполитического конфликта. Экспортные терминалы оказались заблокированы, добыча на месторождениях встала. В сентябре стороны конфликта смогли договориться и начали постепенно размораживать законсервированные ранее мощности. Страна не скована условиями сделки ОПЕК+, поэтому может беспрепятственно наращивать добычу. В условиях слабого спроса рост ливийских поставок может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на цены", - отмечает Галактионов.

Фьючерсы на Brent демонстрируют постепенное снижение после достижения верхней границы актуального торгового диапазона. Ближайшая техническая поддержка расположена в районе отметки $41,4 за баррель. При ее преодолении снижение может продолжиться в район $39-40 за баррель, полагает эксперт инвесткомпании.

Ранее Reuters опубликовал информацию из документа по итогам встречи технического комитета ОПЕК+, включающую различные сценарии на рынке нефти в 2021 г. Самый депрессивный сценарий, при котором будет наблюдаться профицит 0,2 млн б/с, предполагает средний уровень ливийской добычи в 2021 г. около 0,6 млн б/с.