Инвестидея: покупать акции "Газпрома" не дороже 175 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Газпрома" не дороже 175 руб. с целью 200 руб. и стоп-лоссом 150 руб. в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.

По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:

- Рост цен на газ в Европе. Спотовые цены на газ выросли +33% г/г, форварды на газ на год вперед +10,5% г/г. Акции Газпрома до сих пор игнорировали позитивную динамику рынка газа последних месяцев.

- Программа мотивации менеджмента. До конца года может быть принята программа долгосрочной мотивации с привязкой к динамике капитализации компании. Это способно стать драйвером роста котировок бумаг "Газпрома".

- Дивиденды могут оказаться выше. Газпром планирует выплатить не менее 40% чистой прибыли в виде дивидендов за 2020 год, несмотря на то, что ковенанта Чистый Долг/EBITDA=2,5х, вероятно, будет превышена. Восстановление рынка газа в 4 кв.2020 и 1 кв.2021 создаёт риски превышения нашего прогноза по дивидендам.