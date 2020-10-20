Sberbank CIB позитивно оценивает инвестиционные перспективы GDR Ros Agro, отмечая, что представленные компанией операционные показатели за 3К20 оказались намного лучше ожиданий, говорится в комментарии аналитиков банка Михаила Красноперова и Андрея Крылова.

"Русагро" опубликовало операционные показатели за 3К20. Совокупная выручка до внутрикорпоративных вычетов увеличилась на 10% относительно уровня годичной давности и составила 41,1 млрд руб. Продажи выросли во всех сегментах, за исключением сахарного; наиболее заметно - в мясном и сельскохозяйственном. На показатели компании позитивно повлияло повышение цен на сельхозпродукцию на фоне ослабления рубля и в преддверии ожидаемого дефицита предложения сахара на российском рынке, говорится в комментарии Sberbank CIB.

"Представленные показатели оказались немного лучше, чем мы ожидали. На них положительно повлияло повышение цен на сельхозпродукцию (растительные культуры, сахар и масложировые продукты) на фоне ослабления рубля и в связи с ожидаемым дефицитом предложения на рынке сахара. При этом увеличение доли переработанной свинины в структуре продаж и повышение цен на нее должны смягчить эффект от подорожания кормов (вследствие роста цен на кукурузу и подсолнечный шрот). Мы по-прежнему позитивно оцениваем инвестиционные перспективы Русагро", - отмечают Красноперов и Крылов.