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20 октября 2020 года 13:10
Выход экономик стран-участниц ЕАБР из "коронакризиса" займет 1-2 года - Евразийский банк развития
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует медленное восстановление экономик стран-участниц на фоне второй волны пандемии коронавируса и возросших геополитических рисков из-за ситуации в Белоруссии и Армении. Эксперты банка ожидают возврата к докризисному уровню производства не ранее чем через год. "Согласно прогнозу ЕАБР, восстановление экономик стран - участниц банка, пострадавших от негативных последствий пандемии, будет продолжительным, а предкризисного уровня производства удастся достичь лишь в конце 2021-2022 годов", - говорится в преамбуле очередного ежемесячного обзора стран-участниц ЕАБР. При этом эксперты банка отдельно выделяют ситуацию в Белоруссии и Армении, отмечая, что "в последние месяцы возросли риски для экономического роста ряда государств региона". Недавнее понижение суверенного кредитного рейтинга Армении агентством Fitch до уровня "B+" с "BB-" и ухудшение агентством Standard & Poor's прогноза рейтинга Белоруссии до "негативного" могут отрицательно повлиять на инвестиционный климат и стоимость государственных заимствований этих стран, считают эксперты. В обзоре отмечается, что в целом "скорость и устойчивость дальнейшего восстановления экономик государств - членов банка остаются в значительной степени неопределенными, главным образом из-за сохранения высоких темпов распространения коронавируса в мире и регионе". На этом фоне экономическая активность в регионе операций ЕАБР в августе оставалась сдержанной. "Социальное дистанцирование и сохранение отдельных санитарных ограничений наряду с ухудшением ситуации на рынке труда ограничивают скорость восстановления потребительского спроса. Инвестиционная активность в странах - участницах банка по-прежнему находится в подавленном состоянии из-за неопределенности перспектив развития экономик и ухудшения финансового положения реального сектора в условиях негативного влияния пандемии COVID-19", - отмечают эксперты. При этом ключевым фактором замедления темпов падения экономик в России и Белоруссии стала положительная динамика сельхозпроизводства. По итогам 8 месяцев 2020 года лидером по снижению темпов экономического роста стала Армения (минус 6,4%), в Киргизии ВВП сократился на 5,9%, в России - на 3,6%, в Казахстане - на 3%, в Белоруссии - на 1,3%. Эксперты банка также отмечают, что из-за пандемии сохраняется давление на курсы национальных валют стран-участниц. "Дополнительное воздействие на стоимость национальных валют оказывает усиление геополитических рисков. Данные факторы существенно снижают вероятность реализации в текущем году имеющегося потенциала укрепления денежных единиц ряда государств - членов банка к доллару США, связанного с их недооцененностью", - говорится в обзоре. Девальвация национальных валют оказывает проинфляционное давление, что воспрепятствовало снижению ключевых процентных ставок монетарных регуляторов Казахстана, Киргизии, России (и Белоруссии - ИФ). "Тем не менее, характер монетарной политики в обозначенных государствах остается умеренно стимулирующим, что содействует процессу восстановления экономической активности. Снизил ставку рефинансирования на 0,25 п.п., до 4,25%, в сентябре Центральный банк Республики Армения, объяснив это слабым внешним инфляционным фоном и сокращением внутреннего спроса", - отмечают эксперты. В ЕАБР входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.
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