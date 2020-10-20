Инвесторы переоценивают риски и игнорируют внутреннюю стоимость и фундаментальные факторы компаний - ITI Capital

Специалисты ITI Capital отмечают, что на текущий момент инвесторы игнорируют хорошую отчетность эмитентов, ждут нового пакета стимулирующих мер и отворачиваются от недооцененных циклических акций, переходя к акциям роста, сообщается в комментарии.

Аналитики ITI Capital констатируют, что под максимальным давлением уже вторую неделю находятся международные нефтегазовые, а также нефтесервисные компании, особенно американские - инвесторов беспокоит недостаточный спрос и снижение перспектив восстановления из-за повышения уровня заболеваемости коронавирусом во всем мире. "Мы считаем, что инвесторы переоценивают риски и игнорируют внутреннюю стоимость и фундаментальные факторы перепроданных компаний", - пишут они.

Бумаги нефтесервисных компаний США за неделю с 12 по 19 октября подешевели на 4,4% вместе с бразильскими нефтегазовыми компаниями, несмотря на то что нефть Brent подорожала на 0,2% отыграв потери в конце прошлой недели после слабого открытия из-за опасений по поводу поставок из Ливии и ослабления мирового спроса на сырье.

При этом, констатируют эксперты, в числе фаворитов остаются российские производители товаров массового потребления, которые прибавили более 3%, никель (+2,8%), китайские производители потребительских товаров и услуг (+2,6%), турецкая фондовая биржа (+2,3%) и IT-сектор КНР (+2%).

На американском фондовом рынке в лидеры роста вышли акции промышленных предприятий (+1,1%) и медицинских компаний, IT-сектор прибавил 0,8%.

По состоянию на конец прошлой недели выросло число компаний S&P 500, прибыль на акцию которых в третьем квартале превзошла средние показатели и оценки аналитиков, по данным Factset. Прибыль компаний индекса выросла в третьем квартале, если данные по отчетности сравнивать с данными по состоянию на конец прошлой недели и конец квартала.

Среди ключевых событий и проблем специалисты ITI Capital отмечают следующие:

- После падения на 6,8% в первом квартале ВВП КНР в третьем квартале увеличился на 4,9%, что заметно лучше роста на 3,2% во втором квартале.

- Сезон отчетности за 3К20 в США находится в полном разгаре. По состоянию на конец прошлой недели 10% компаний S&P 500 уже представили свои результаты. Число компаний, прибыль на акцию которых превзошла ожидания рынка, составило 86%, что выше пятилетнего среднего (73%). Прибыль компаний на 21,7% превосходит прогнозы, что также выше пятилетнего среднего показателя (5,6%).

- Если соглашение о мерах бюджетно-налогового стимулирования в США не будет достигнуто на этой неделе, то многое будет зависеть от результатов выборов.

- Волны пандемии.

- Последние президентские дебаты перед выборами в США (заключительные очные дебаты намечены на четверг, 22 октября; они должны пройти в Нашвилле, штат Теннесси).

Специалисты ITI Capital отмечают краткосрочные побочные риски, которые грозят мировым рынкам - это выборы в США и текущая W-образная динамика экономики.

Также аналитики обращают внимание, что инвесторы не спешат переходить от акций роста к недооцененным акциям, и выделяют некоторые ключевые факторы для такого перехода:

1) Повышение доходности казначейских облигаций США, в 1П21 доходность может начать расти;

2) Слабый доллар (как правило) способствует торговле ввиду рефляции, что наблюдалось в 2016 г.;

3) Сценарий "голубой волны", который будет способствовать более активному бюджетно-налоговому стимулированию, снижению неопределенности в торговле, ослаблению доллара, повышению доходности;

4) Новая парадигма, переход от денежно-кредитной к бюджетно-налоговой поддержке, в том числе увеличение расходов на инфраструктуру, также могли бы способствовать этому переходу;

5) Дальнейшее расширение экономики, возобновление роста PMI в 1П21;

6) Успешное завершение третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса, восстановление рынка труда, возобновление роста заработной платы также могут способствовать рефляции, повышению доходности облигаций и увеличению крутизны кривой.