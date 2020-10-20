Акции TCS Group привлекательны, несмотря на срыв сделки - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB сохраняют рекомендацию "покупать" для акций TCS Group и подтверждают 12-месячный прогноз по целевой цене на уровне $28,75 за штуку (2235 руб. по курсу 20 октября), говорится в комментарии банка.

TCS Group и Яндекс в пятницу опубликовали пресс-релизы с сообщением о том, что переговоры по анонсированной 22 сентября сделке на сумму $5,5 млрд прекращены. "Позднее, когда рынок успокоится, инвесторы, вероятно, снова обратят внимание на TCS Group, которая 27 ноября должна опубликовать показатели за третий квартал по МСФО, - полагают эксперты Sberbank CIB. - Минувший квартал был очень успешным для компании. В частности, экспертов обнадеживает вполне убедительное восстановление динамики кредитования и комиссионного дохода, которые возвращаются на докризисные траектории, а также продолжающееся динамичное развитие сегмента розничных брокерских услуг. При этом клиентская база TCS Group заметно выросла и сейчас насчитывает более 11 млн чел.".

Аналитики Sberbank CIB моделируют для TCS Group чистую прибыль на сумму 9,1 млрд руб. по итогам третьего квартала и 38,9 млрд руб. по итогам всего 2020 года. После прекращения переговоров можно ожидать, что TCS Group проведет «день инвестора».

Пока не вполне ясно, когда именно состоится это мероприятие, но оно должно убедить участников рынка снова обратить внимание на отличные фундаментальные характеристики бизнеса", - считают в Sberbank CIB.