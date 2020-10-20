Рынок ОФЗ находится в поисках более явных локальных или глобальных драйверов - Росбанк

Аналитики Росбанка считают, что динамика торгов ОФЗ в последние 2 недели показывает картину стабилизации рынка в поисках более явных локальных или глобальных драйверов, сообщается в комментарии банка.

"Учитывая, что сегмент ОФЗ относительно безэмоционально "пережил" размещение новых ОФЗ на 372 млрд руб. в минувшую среду, нам трудно предположить, что должно произойти на первичных аукционах текущей недели, чтобы инвесторы восприняли это как повод для ралли. Ожидания относительно грядущего заседания ЦБ РФ в пятницу, 23 октября, также не слишком амбициозны. Наиболее значимая веха ближайших недель - президентские выборы в США. Инвесторам осталось лишь решить, как конкретно они хотят торговать выборную тему, учитывая всегда присутствующие трудности с интерпретацией политических процессов", - пишут специалисты Росбанка.