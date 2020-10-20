Минфин, возможно, выберет для аукциона длинный флоутер и классический выпуск ОФЗ средней или длинной дюрации - "ЛОКО-Инвест"

Минфин во вторник должен объявить бумаги на предстоящие аукционы среды, и в текущих условиях директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой допускает, что выбор вновь падет на длинный флоутер вкупе с классическим выпуском ОФЗ средней или длинной дюрации, чтобы попытаться часть средств привлечь через более удобный и предпочтительный для ведомства инструмент.

"Однако до стабилизации внешнего фона и снижения неопределенности по базовым активам и перспективам дальнейшего изменения ставок в РФ устойчивого возвращения спроса на классические ОФЗ пока не увидим. Во вторник ждем публикации основной макростатистики за сентябрь, которая может повлиять на пятничное решение ЦБ", - указывает Полевой.