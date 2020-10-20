Корпоративные облигации остаются наиболее интересным инструментом для инвестирования - Sberbank Asset Management

Корпоративные облигации остаются наиболее интересным инструментом для инвестирования в условиях падения ставок по депозитам, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

Основным событием для рублевого рынка облигаций на текущей неделе, по мнению эксперта, может стать заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассмотриваться вопрос изменения ключевой ставки. Малин полагает, что потенциал ее снижения в ближайшие шесть месяцев сохраняется. Однако в условиях возросшей неопределенности на глобальных рынках Банк России перенесет снижение ключевой ставки до 4% на конец текущего - начало следующего года.

Тем не менее, высокий интерес представляет тон пресс-релиза по итогам заседания, в частности, прогнозы регулятора по инфляции. При этом эксперт отмечает, что независимо от результатов заседания корпоративные облигации остаются наиболее интересным инструментом для инвестирования в условиях падения ставок по депозитам.

"Благодаря низким ставкам по облигациям развитых рынков приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжится. Это окажет поддержку котировкам бумаг, как следствие, потенциал снижения доходностей к погашению (и соответствующего ценового роста бумаг) сохраняется", - прогнозирует аналитик Sberbank Asset Management.