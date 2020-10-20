Нефть марки Brent во вторник останется под давлением - Промсвязьбанк

Нефть марки Brent во вторник останется под давлением, но постарается удержаться в верхней части текущего ценового диапазона в $40-43 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше отметки $42/барр. на фоне царящей на мировых рынках безыдейности в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса и опасений относительно негативного влияния частичного восстановления карантинных ограничения в разных странах на экономическую активность, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Евгений Локтюхов.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник не преподнесло сюрпризов, также не оказав существенного влияния на настроения на рынке нефти.

"Во вторник мы ждем, что нефть марки Brent останется под давлением невнятной общерыночной конъюнктуры и постарается удержаться в верхней части нашего текущего ценового диапазона $40-43/барр." - указывает Локтюхов.