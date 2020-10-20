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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть марки Brent во вторник останется под давлением - Промсвязьбанк
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20 октября 2020 года 11:32
Нефть марки Brent во вторник останется под давлением - Промсвязьбанк
Нефть марки Brent во вторник останется под давлением, но постарается удержаться в верхней части текущего ценового диапазона в $40-43 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше отметки $42/барр. на фоне царящей на мировых рынках безыдейности в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса и опасений относительно негативного влияния частичного восстановления карантинных ограничения в разных странах на экономическую активность, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Евгений Локтюхов. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник не преподнесло сюрпризов, также не оказав существенного влияния на настроения на рынке нефти. "Во вторник мы ждем, что нефть марки Brent останется под давлением невнятной общерыночной конъюнктуры и постарается удержаться в верхней части нашего текущего ценового диапазона $40-43/барр." - указывает Локтюхов.
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20 октября 2020 года 18:04
Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов - Saxo Bank
Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов: британская сторона отказывается возвращаться за стол переговоров, пока ЕС не пойдет на уступки, отмечается в комментарии Saxo Bank. "Дело внезапно приняло оборот, уже не так способствующий рыночному... читать дальше
.20 октября 2020 года 17:26
Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, будет кратковременным - Julius Baer
Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, должно быть кратковременным и представляет возможность увеличить дюрацию в качестве инструмента снижения портфельных рисков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius... читать дальше
.20 октября 2020 года 15:38
S&P500 в ходе сессии вторника будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе сессии вторника, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует признаки ослабления активности покупателей. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону около 50. Сильным уровнем... читать дальше
.20 октября 2020 года 14:24
Рост ливийских поставок может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на нефтяные цены - "БКС Мир инвестиций"
Рост ливийских поставок нефти в условиях слабого спроса может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на нефтяные цены, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Помимо стагнирующего из-за второй волны COVID-19 спроса на нефть, растут риски... читать дальше
.20 октября 2020 года 12:55
Инвесторы переоценивают риски и игнорируют внутреннюю стоимость и фундаментальные факторы компаний - ITI Capital
Специалисты ITI Capital отмечают, что на текущий момент инвесторы игнорируют хорошую отчетность эмитентов, ждут нового пакета стимулирующих мер и отворачиваются от недооцененных циклических акций, переходя к акциям роста, сообщается в комментарии. Аналитики ITI Capital констатируют, что под... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:50
Итогом совещания мониторингового комитета в понедельник стало то, что пока в OPEC+ не пересматривают производственные планы, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Некоторую поддержку котировкам, по мнению эксперта. оказывают ожидания того, что... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:21
Специалист Sberbank CIB предполагают, что во вторник котировки нефти марки Brent, вероятно, стабилизируются в пределах $41,5-42,1/барр. после отступления ниже уровня $42,5/барр., вызванного итогами заседания министерского комитета ОПЕК+ и негативной динамикой рынка акций. Некоторую поддержку... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.19 октября 2020 года 18:15
Привлекательность акций Nokia после недавней коррекции возросла, говорится в аналитическом материале BCS Express. По мнению аналитика инвесткомпании Константина Карпова, обновление локального максимума 2020 г. — хороший долгосрочный сигнал, и отскок акций Nokia от поддержки $3,8 может получить... читать дальше
.19 октября 2020 года 17:01
BCS включил JPMorgan Chase и AutoZone в топ-5 американских акций на текущую неделю, говорится в комментарии инвесткомпании. Таким образом, в топ-5 акций, составленный аналитиками BCS Global Markets, входят акции JPMorgan Chase, AutoZone, Dick’s Sporting Goods, IBM и Toll Brothers. "Мы включаем... читать дальше
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