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19 октября 2020 года 18:40
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норильского никеля"
"Велес Капитал" позитивно оценивает финансовые результаты "Норильского никеля" за 3К20 и подтверждает рекомендацию "покупать" для его акций, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "Текущие цены на ключевые для компании металлы находятся выше уровней 2019 г., что в совокупности с расширением производства должно обеспечить ударные финансовые результаты во 2-м полугодии 2020 г., - полагает Сучков. - Основным драйвером роста показателей станет палладий, ралли цен на который возобновилось после мартовского падения. Слабый рубль также окажет существенную поддержку финансовым метрикам компании. Норникель оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в 21 млрд руб. против оценки Росприроднадзора в 148 млрд руб.". Ранее аналитики "Велес Капитала" допускали уменьшение размера штрафа и считали, что компания по-прежнему имеет хорошие позиции в рамках судебного разбирательства. "Потенциальное снижение оценки ущерба приведет к расформированию резерва, созданного в 1-м полугодии, и росту EBITDA во 2-м полугодии 2020 г. Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой на уровне 23 353 руб.", - заключает Сучков.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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