Sberbank CIB поднял рейтинг "префов" Транснефти до "покупать"

Sberbank CIB повысил рекомендацию (рейтинг) привилегированных акций ПАО "Транснефть" с "держать" до "покупать", говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sberbank CIB, составляет 250 тыс. рублей за штуку.

"Котировки привилегированный акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) в течение этого года находятся под давлением в связи с соглашениями в рамках ОПЕК+, ослаблением рубля, тарифными рисками и исключением акций компании из индексов MSCI. С начала года они упали на 16%. Впрочем, хотя объемы дивидендных выплат, вероятнее всего, будут ограничены до 2022 года включительно, недавно одобренная новая тарифная политика на период до 2030 года, которая предусматривает ежегодную индексацию в соответствии с инфляцией, на наш взгляд, должна обеспечить существенное повышение инвестиционной привлекательности "префов" "Транснефти". Если исходить из того, что среди акционеров будет распределяться 50% чистой прибыли, дивидендная доходность уже в 2023 году должна превысить 10%, а в 2025 году - достичь 14%", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 193,838 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 144,500 тыс. рублей за штуку.