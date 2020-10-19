Избыток предложения может вернуться на рынок железной руды - Julius Baer

Свежие экономические данные показывают признаки замедления динамики спроса в Китае, особенно в инфраструктурном секторе и секторе недвижимости, требующих значительных объемов металлов, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. Это должно привести к замедлению производства стали и повлиять на спрос металлургических предприятий на железную руду, говорится в комментарии.

Благодаря мерам стимулирования и быстрому восстановлению после коронакризиса Китай в последние несколько месяцев обуславливал спрос на промышленные металлы. Экономические данные за сентябрь показывают признаки замедления динамики спроса, особенно в наиболее металлоемких отраслях, что оказывает давление на внутренние цены, констатирует Менке. Фьючерсы на сталь упали примерно на 1,7% после публикации свежих данных в понедельник, а фьючерсы на железную руду упали более чем на 4%. В совокупности на секторы инфраструктуры и недвижимости приходится более половины потребления стали в Китае.

"Несмотря на то что мы ожидаем постоянной поддержки экономики за счет инвестиций в инфраструктуру, и рынок недвижимости должен оставаться устойчивым, мы считаем, что динамика спроса в этих секторах прошла пик. Это также должно привести к замедлению производства стали в течение следующих нескольких месяцев, не в последнюю очередь потому, что запасы уже превысили обычные уровни, что отрицательно скажется на спросе сталелитейных заводов на железную руду", - пишет специалист Julius Baer.

Менке отмечает, что в последнее время поставки от двух крупнейших мировых производителей, Австралии и Бразилии, восстанавливаются. Для Бразилии опасения по поводу перебоев в поставках из-за коронавируса не материализовались, хотя в стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. "Мы ожидаем значительного роста предложения из Австралии и Бразилии, если не случится непредвиденных сбоев, что должно вернуть избыточное предложение на рынок железной руды", - указывает эксперт.