Победа Байдена в выборах президента США принесет не только новые стимулы, но и повышение налогов - Райффайзенбанк

Вероятная победа Дж. Байдена на выборах принесет большой пакет фискальных стимулов, однако в обмен будут повышены корпоративные налоги и налоги на физлиц , что позитивно для рынка акций лишь в краткосрочной перспективе, отмечается в комментарии Райффайзенбанка.

"Вероятная победа Дж. Байдена на выборах принесет большой пакет фискальных стимулов (возможно, даже в размере 3 трлн долл.), однако в обмен будут повышены корпоративные налоги (это будет забирать дополнительно в среднем 10-12% доналоговой прибыли у компаний в год) и налоги на физлиц (налог на прирост капитала), что позитивно для рынка акций лишь в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик банка Денис Порывай.

Кроме того, по мнению эксперта, может быть ужесточено регулирование технологичных компаний (прежде всего, гигантов отрасли, обвиняемых Палатой представителей в злоупотреблении своим огромным влиянием на рынок, соответствующий отчет был опубликован две недели назад), которые в период президентства Д. Трампа формировали основной рост рынка акций. При таком исходе акциям (индекса S&P), скорее всего, не удастся опередить увеличение долларовой денежной массы (лучшим выбором является золото), полагает Порывай.