Сезон отчетностей в РФ отразит продолжение стабилизации российских банков и компаний в 3К20 - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) полагают, что начинающийся сезон отчетностей в России отразит продолжение стабилизации российских банков и компаний в 3К20, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Развивающиеся рынки пока остаются за пределами внимания инвесторов, в особенности акции, при этом продолжавшиеся последний месяц оттоки из фондов GEM на прошлой неделе прекратились, - отмечает аналитик инвесткомпании Вячеслав Смольянинов. - Пандемия COVID-19 в мире продолжает нарастать, что приводит к новым эпидемиологическим ограничениям в Европе и России, а также грозит замедлением экономической активности в 4К20. Между тем инвесторы следят за процессом обсуждения новых стимулов в США на $1,8 трлн и ставят на то, что они поддержат финансовые активы".

Эксперт напоминает, что на этой неделе в России начинается сезон отчетностей, который, как ожидается, отразит продолжение стабилизации российских банков и компаний в 3К20. "На данный момент у нас нейтральный взгляд на рынок, поскольку мы ожидаем сохранения повышенной волатильности, при этом отмечаем уверенный долгосрочный потенциал роста с учетом нашей цели на 12 месяцев по РТС (1 670)", - заключает Вячеслав Смольянинов.