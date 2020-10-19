Цены на золото в течение текущей недели, скорее всего, превысят $1910 за унцию - Sberbank CIB

Цены на золото в течение текущей недели, скорее всего, превысят $1910 за унцию, а дальнейший рост будет ограничен уровнем $1925 за унцию, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе. Если ситуация будет складываться неблагоприятно для рынка золота, котировки могут пробить поддержку $1896 за унцию, после чего нацелятся на $1877 за унцию, полагает эксперт банка.

Шейбе напоминает, что до четверга включительно продлятся совместные заседания МВФ и Всемирного банка, на понедельник запланированы выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Также ожидаются комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард на банковской конференции и выступления представителей центробанков из развитых и развивающихся стран. В США выйдут данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство. В среду инвесторы будут анализировать Бежевую книгу ФРС США. В четверг вечером состоятся последние дебаты кандидатов в президенты США (выборы пройдут 3 ноября). В пятницу ожидаются предварительные индексы PMI за октябрь от IHS Markit для еврозоны и США, которые продемонстрируют, как экономика справляется второй волной коронавируса в отсутствие новых стимулирующих мер в США.

"Мы полагаем, что на текущей неделе цены золота, скорее всего, превысят $1910 за унцию, а дальнейший рост будет ограничен уровнем $1925 за унцию. В случае, если ситуация будет складываться неблагоприятно для рынка золота, котировки могут пробить поддержку $1896 за унцию, после чего нацелятся на $1877 за унцию", - прогнозирует аналитик Sberbank CIB.