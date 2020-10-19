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19 октября 2020 года 14:41
Участники рынка не закладывают в оценку ОФЗ снижение ключевой ставки в РФ - "ВТБ Капитал"
Участники рынка не закладывают в оценку ОФЗ снижение ключевой ставки в РФ, риски для ОФЗ от заседания ЦБ смещены в сторону снижения доходностей, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике состоится в пятницу на этой неделе. Аналитики инвестбанка полагают, что регулятор будет выбирать из двух вариантов: снизить ключевую ставку на 25 бп или оставить ее без изменений. На взгляд экспертов, вероятность первого варианта чуть выше, поскольку есть несколько причин для этого. "Судя по последнему отчету за сентябрь, инфляционное давление остается пониженным: заметнее всего в сентябре снизились темпы роста цен в сфере услуг – до -0,08% м/м с сезонной корректировкой против +0,29% в августе, и наш индикатор роста цен на нерегулируемые услуги составил -0,46% м/м с сезонной корректировкой, впервые как минимум с 2007 г. оказавшись в отрицательной зоне. Наши макроэкономисты отмечают несколько основных особенностей инфляции в сентябре, которые были характерны для первой волны пандемии: в частности, цены на услуги пассажирского транспорта снизились, тогда как цены на медикаменты выросли, что весной было предвестником более широкого падения потребительского спроса. В таких условиях мы полагаем, что Банку России вскоре придется пересмотреть в меньшую сторону свой прогноз по инфляции на конец года относительно текущих 3,7–4,2%", - указывают эксперты "ВТБ Капитала". Риторика регулятора в последнее время, на взгляд аналитиков, была, скорее, мягкой. На прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин не стал давать новых сигналов относительно возможного решения Совета директоров ЦБ на заседании 23 октября вдобавок к официальному заявлению регулятора (о том, что при принятии решения по ключевой ставке регулятор будет учитывать время и необходимость дальнейшего снижения ставок), однако отметил, что на данный момент недавнее ослабление рубля не несет значительного проинфляционного риска. Отдельно эксперты "ВТБ Капитала" обращают внимание на то, что шаги других центробанков развивающихся стран часто выступают в качестве хорошего опережающего сигнала о том, каким может быть решение Банка России. По мнению аналитиков инвестбанка, в кривую ОФЗ не заложено снижение ставок, так что риски для ОФЗ от заседания ЦБ смещены в сторону снижения доходностей. "Мы по-прежнему считаем, что лучшее соотношение риска и доходности предлагает дальний отрезок кривой, поскольку временная премия, заложенная в кривую, остается вблизи шестилетних максимумов, - подчеркиваются в обзоре. - На наш взгляд, длинные ОФЗ-ПД по-прежнему игнорируют июльский пересмотр Банком России диапазона нейтральной ставки: выпуски сроком обращения более 10 лет преимущественно торгуются с доходностью на 60 бп выше минимумов за период с начала года по состоянию на май. Оставшийся объем заимствований на 4к20, как мы полагаем, больше не представляет собой риск для ОФЗ-ПД (согласно официальным данным, он составляет 1,28 трлн руб. на 10 аукционных недель), учитывая возросшую гибкость Минфина на аукционах флоутеров и высокий спрос российских банков на этот инструмент".
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