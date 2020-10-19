Новые евробонды Евроторга - хорошее дополнение диверсифицированного высокодоходного портфеля - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что новые евробонды "Евроторга" хорошее дополнение диверсифицированного высокодоходного портфеля, и сохраняют в целом позитивное отношение к бумагам эмитента, говорится в обзоре.

"Ставка купона по выпуску EUROTG 25 составила 9%, что соответствует спреду к "мид-свопам" на уровне 861 бп. Доходность размещения EUROTG 25 предполагает спред в размере около 184 бп к ближайшему по дюрации BELRUS 26 Белоруссии (B3/B/B), при этом стоит отметить, что средний спред за последние 12 месяцев между EUROTG 22 и BELRUS 23 держался в районе 150 бп", - отмечают специалисты "ВТБ Капитала".

Эксперты считают облигации эмитента хорошим дополнением диверсифицированного высокодоходного портфеля и сохраняют в целом позитивное отношение к бумагам "Евроторга". "В то же время мы не ожидаем от "Евроторга" заметного прогресса в части кредитных характеристик, как минимум в среднесрочной перспективе, и обращаем внимание инвесторов на мягкие ковенанты нового выпуска, с учетом которых ставку купона на 25 бп выше, чем у EUROTG 22 можно считать сравнительно небольшой компенсацией", - пишут они.

"Евроторг" - крупнейшая розничная продовольственная сеть Белоруссии. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец июня 2020 года "Евроторг" управлял 879 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте в 325 населенных пунктах.