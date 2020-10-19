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19 октября 2020 года 13:20
Альфа-банк рекомендует покупать акции Яндекса на текущих уровнях
Альфа-банк рекомендует покупать акции "Яндекса" на текущих уровнях, отмечается в комментарии инвестбанка. Аналитики считают цену акций "Яндекса" ниже $60 за штуку возможностью для покупки на уровнях дна накануне публикации финансовых результатов компании за 3К20. Tinkoff Group и "Яндекс" официально объявили о прекращении переговоров о потенциальной покупке 100% акций Tinkoff компанией "Яндекс". По мнению экспертов Альфа-банка, данная новость негативна для Tinkoff и нейтральна или негативна для "Яндекса"; тем не менее, они не видят никаких рисков их возможного сильного снижения. Акции банка на текущих уровнях торгуются по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 2,8x, что на 7% ниже исторических средних уровней. С точки зрения бизнеса, угрозы для его сильного ослабления нет: аналитики Альфа-банка полагают, что ранее объявленная оценка стоимости сделки ($27,64/ГДР) отражает фундаментальную стоимость бизнеса Tinkoff как таковую, без учета любой возможной синергии с "Яндексом". Кроме того, TCS в своем пресс-релизе указал на предстоящую публикацию финансовых результатов за 3К20, которые, как ожидается, будут сильными. "Тем не менее, в краткосрочной перспективе акции Tinkoff Group будут снижаться, не являясь больше целью для сделки M&A. После того, как акции выросли в цене примерно в 2,5 раза со своих минимумов середины марта, достигнув уровней, предшествующих пандемии, инвесторы могут воспользоваться возможностью фиксации прибыли. Кроме того, премия за риск, связанная с личными проблемами главного акционера банка (и возможный риск навеса акций на рынке) снова могут оказаться в центре внимания рынков", - отмечают эксперты Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. "Стратегически "Яндекс" лишился хорошей возможности быстро войти на российский рынок финтеха, - полагают аналитики инвестбанка. - По-видимому, компании нужно будет найти альтернативную цель для покупки (в этой связи сразу же приходит в голову компания QIWI) или рассчитывать на развитие собственного сервиса внутри корпорации. В любом случае, поскольку Tinkoff намерен продолжить развиваться как независимая компания или стать объектом покупки для любого другого стратегического инвестора, для "Яндекса", вероятно, будет сложнее успешно конкурировать за сильную долю на рынке финтеха в ближайшие 12-18 месяцев". Акции YNDX упали в цене на 4,5% на бирже Nasdaq в минувшую пятницу на фоне этой новости; аналитики Aльфа-банка считают цену на уровне менее $60 за штуку возможностью для покупки на уровнях дна накануне публикации финансовых результатов Яндекса за 3К20 (компания отчитывается 28 октября). Текущая цена акций Яндекса порядка $58 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding, Яндекс
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