Российский рынок акций остается заложником геополитической нестабильности - Альфа-банк

Российский рынок акций остается заложником геополитической нестабильности, особенно в Нагорно-Карабахской области, отмечается в комментарии "Альфа-банка". Впрочем, по мнению аналитика банка Джона Волша, есть причины и для сдержанного оптимизма, так как Россия не является частью предвыборного нарратива в США.

На взгляд эксперта, в целом на рынках наблюдается сдержанный оптимизм после того как Китай представил сильные данные ВВП за 3К20 и сентябрь, а фьючерсы на американские индексы выросли на 1,0% на фоне заявлений спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что она оптимистично считает, что новый пакет стимулов может быть принят до дня выборов.

Тем не менее, инвесторы опасаются роста числа инфицированных COVID-19. Количество новых случаев в мире выросло более чем на 400 000 в минувшую пятницу, показав рекордный прирост за сутки, тогда как Европа вводит новые ограничения с тем, чтобы сдержать распространение пандемии. Рост цен на золото и серебро в понедельник утром, по мнению Волша, свидетельствует о наличии факторов риска. С другой стороны, производитель лекарств Pfizer вновь сообщил рынкам, что вакцина против коронавируса в США может быть готова уже к концу года.

"Российский рынок акций, тем не менее, остается заложником геополитической нестабильности, особенно в Нагорно-Карабахской области. Впрочем, есть причины и для сдержанного оптимизма, так как Россия не является частью предвыборного нарратива в США", - полагает эксперт "Альфа-банка".