Вторая волна пандемии имеет все шансы стать реальным препятствием для роста рынков акций - ВТБ Капитал

Вторая волна пандемии имеет все шансы стать реальным препятствием для дальнейшего роста рынков акций в конце текущего – начале следующего года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Рост заболеваемости коронавирусом во многих странах и связанное с этим усиление ограничений вышли на первый план среди тем, определяющих динамику рынков акций, - отмечает аналитик инвестбанка Нил Маккиннон. - Еще весной, в разгар пандемии COVID-19, специалисты говорили о вероятности второй волны, особенно в осенне-зимний период. Как это может отразиться на состоянии экономики в ближайшем будущем, более-менее понятно. Повторение локдауна и дальнейшее ужесточение ограничений если не остановят, то как минимум затормозят V-образное восстановление экономической активности, которое наметилось после ее обвала в марте–апреле. В любом случае, вторая волна пандемии имеет все шансы стать реальным препятствием для дальнейшего роста рынков акций в конце текущего – начале следующего года".

Минувшим летом экономическая активность в большинстве стран оживилась за счет накопившегося неудовлетворенного спроса со стороны потребителей и бизнеса, а также благодаря различным мерам по фискальному стимулированию экономики, призванным на какое-то время поддержать уровень доходов, напоминает Маккиннон. Активные шаги в области монетарной политики в сочетании с оперативными и беспрецедентными усилиями в бюджетной сфере предотвратили более серьезное снижение номинального ВВП, хотя вернуться к тем темпам роста ВВП и тому уровню занятости, которые были достигнуты до пандемии, так и не удалось.

Суммарный размер программ фискальной поддержки экономики, реализованных по всему миру, оценивается в 12 трлн долл., а балансы центробанков ведущих стран выросли в общей сложности на 7,5 трлн долл., отмечается в обзоре. И вот теперь мировая экономика оказалась перед угрозой нового спада активности, усугубляемой тем, что явный прогресс в разработке эффективной вакцины против коронавируса по-прежнему отсутствует. На этот раз остановка работы предприятий безо всяких сомнений подорвет деловую активность прежде всего в секторе услуг, приведет к росту безработицы и увеличению числа банкротств. В такой ситуации наметившееся восстановление экономической активности очень быстро может смениться депрессией, предупреждает эксперт "ВТБ Капитала".

"Между тем принятие масштабных мер по поддержке экономики в период второй волны пандемии осложняется тем, что дефицит бюджета и размер госдолга ведущих стран в процентном отношении к ВВП резко выросли, - отмечает Маккиннон. - Дальнейшее наращивание долга может негативно отразиться на темпах роста экономики и снизить эффективность предпринимаемых шагов. По оценкам МВФ, в следующем году размер госдолга значительно возрастет, достигнув порядка 125% ВВП в странах с развитой экономикой и 65% ВВП – в развивающихся странах. Общая сумма госдолга в мировой экономике в процентном отношении к глобальному ВВП достигла рекордных 100%, но еще до пандемии этот показатель находился на высоком уровне и продолжал расти".

Очевидно, что краткосрочные перспективы мировой экономики вновь ухудшились, констатирует аналитик инвестбанка. Ограничения в связи с пандемией коронавируса могут создать серьезные проблемы для экономики многих стран. По мнению Маккиннона, вопрос в том, есть ли у властей возможности для того, чтобы повторить беспрецедентные по масштабу меры, которые мы видели в марте и апреле этого года.

"Между тем долговая нагрузка продолжает расти, а вместе с ней растет количество и масштаб факторов уязвимости. Для глобальных фондовых рынков это может стать большой проблемой, и инвесторы, вероятно, уже поняли, что настало время занимать защитные позиции", - подчеркивает эксперт "ВТБ Капитала".