Отмена сделки с TCS может оказать давление на котировки акций Яндекса в краткосрочной перспективе - BCS GM

Отмена сделки с TCS Group может оказать давление на котировки акций "Яндекса" в краткосрочной перспективе, сообщается в аналитическом материале BCS Global Markets (BCS GM).

"Яндекс" и TCS Group объявили в пятницу, 16 октября, о прекращении переговоров о приобретении "Яндексом" 100% TCS.

"Мы с позитивом смотрели на перспективу появления сильного игрока в финтехе после покупки "Яндексом" 100% TCS, поскольку такое событие повлекло бы за собой изменение расположения сил на рынке, - отмечают эксперты BCS GM. - Тем не менее, мы считаем самостоятельный инвестиционный кейс TCS сильным, что подтверждается впечатляющими успехами в прошлом и текущими шагами как в банковском, так и небанковском сегменте. В 1П20 TCS удалось показать ROE на уровне 38%, несмотря на все трудности текущего года, и ожидает позитивных результатов за 3К20 по МСФО (конец ноября)".

Учитывая, что TCS находился под большим давлением после объявления о приобретении "Яндексом" (-14% с 22 сентября), аналитики BCS GM полагают, что потенциал снижения от сегодняшней новости довольно ограничен. Тем не менее, эксперты не исключают возможность возобновления переговоров с "Яндексом" или появление новых претендентов на покупку банка в будущем.

"Тот факт, что сделка не состоялась, не влияет на нашу целевую цену "Яндекса", - подчеркивают аналитики BCS GM. - Напомним, в прошлом месяце мы отмечали риск того, что сделка может не состояться, а синергетический эффект не гарантирован. Тем не менее, некоторые инвесторы и брокеры, вероятно, были настроены более оптимистично, поэтому в ближайшее время котировки могут оказаться под давлением. Мы считаем, что теперь "Яндекс" может вернуться к своему первоначальному плану в сфере финансовых технологий, а именно к идее предоставления финтех-услуг через партнерства (например, с ВТБ). Тем не менее, нельзя исключать возобновления переговоров "Яндекса" и TCS в будущем".

Эксперты BCS GM подтверждают целевую цену TCS Group на уровне $32/ГДР («ДЕРЖАТЬ»), отмечая, что TCS торгуется с P/E 2021e 8.0x – довольно невысоко, учитывая потенциал роста банковских и небанковских направлений.

Что касается YNDX, аналитики BCS GM подтверждают рекомендацию «ДЕРЖАТЬ» на горизонте 12 месяцев и не меняют целевую цену. По их мнению, YNDX торгуется с мультипликатором 46x P/E 2021е и выглядит справедливо оцененным, учитывая перспективы роста.