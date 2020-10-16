Рубль на следующей неделе может подешеветь до 79-80 руб./$1 - Sberbank CIB

Негативный внешний фон, вероятно, сохранится на следующей неделе, и рубль может подешеветь до 79-80 за доллар, говорится в комментарии Sberbank CIB.

Рубль ослаб вслед за аналогами на фоне глобальной рискофобии: в Европе усиливается вторая волна коронавируса, в США нет прогресса в согласовании нового стимулирования экономики, а между Великобританией и ЕС с трудом продолжаются торговые переговоры. По мнению аналитиков Sberbank CIB, негативный внешний фон может сохраниться на следующей неделе, и рубль может подешеветь до 79-80 за доллар, но вряд ли сильнее: его поддержат экспортеры перед уплатой налогов.