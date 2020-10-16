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16 октября 2020 года 18:00
Экономический рост среди постсоветских стран в 2020г сохранит только Узбекистан - РенКап
Узбекистан в 2020 году станет единственной страной на постсоветском пространстве, которая сохранит положительную динамику ВВП, прогнозируют аналитики "Ренессанс Капитала". Как говорится в обзоре компании, в 2020 году рост ВВП ожидается на уровне 1,5%, а в 2021 и 2022 годах темпы экономического роста ускорятся до 5,6% и 5,5% соответственно. "Ренессанс Капитал" сохраняет оценку потенциального роста экономики страны на уровне 5-6% в год, что подкрепляется благоприятными демографическими тенденциями, программой реформ, постоянным притоком инвестиций как от азиатских, региональных, так и от западных партнеров и значительным потенциалом роста внутреннего кредитования. "Основными вызовами, которые Узбекистан должен решить, на наш взгляд, являются большая доля неформальной экономики, все еще доминирующая доля государственного сектора и отсутствие политической диверсификации. Политический ландшафт выглядит спокойным, учитывая, что в 2016 году был достигнут плавный политический переход, а внешние отношения хорошо сбалансированы", - отмечают авторы обзора. "Страна выдержала две волны вируса при умеренных затратах, извлекая выгоду из высоких показателей сельскохозяйственного (выше одной четверти ВВП) и промышленного производства, которые поддерживались высокими показателями мирового рынка золота. Интенсификация экспорта золота в сочетании со своевременной финансовой поддержкой со стороны различных институтов развития и впечатляюще устойчивым притоком денежных переводов смягчили обесценивание узбекского сома, который ослаб на 9% с начала года до 10,365 тыс. сумов/$1 (на 16 октября - ИФ), и обеспечили увеличение международных резервов до $34 млрд, покрывая около 20 месяцев импорта", - говорится в обзоре. Правительство разработало пакет антикризисных мер, включая налоговые и кредитные каникулы, поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), социальную помощь домохозяйствам, дополнительные расходы на здравоохранение и некоторые стратегические инфраструктурные проекты. Учитывая реализацию антикризисных фискальных стимулов, "Ренессанс Капитал" ожидает, что дефицит бюджета страны увеличится до 5,8% ВВП в 2020 году, а затем снизится до 2,5% ВВП в 2022 году. При этом госдолг к концу 2020 года составит 37% ВВП ($22 млрд), а в 2021-2022 годах - 35% ВВП, что позволит ему оставаться третьим по величине на постсоветском пространстве. Правительство накопило около $10 млрд бюджетных сбережений в Фонде реконструкции и развития Узбекистана, который поддерживает финансовую устойчивость. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Узбекистан в 2020 году продолжил реформы, включая совершенствование налогообложения, рыночного регулирования и антикоррупционных институтов. Планы приватизации по-прежнему занимают важное место в повестке дня на ближайшие три-пять лет", - говорится в обзоре. Ранее сообщалось, что ВВП Узбекистана за первое полугодие текущего года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Антикризисные кредитные линии предприятиям помогли увеличить кредитование экономики в целом на 18% в январе-августе 2020 года. Всемирный банк прогнозирует, что в Узбекистане рост ВВП в этом году составит от 0,4% до 0,8%, что значительно ниже, чем в 2019 году, когда он достиг 5,6%. Согласно прогнозу ВБ, при условии, что карантин не будет введен повторно по всей стране, рост ВВП Узбекистана в 2021 году прогнозируется на уровне от 4,8% до 5%. Европейский банк реконструкции и развития ожидает замедления роста ВВП Узбекистана в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом до 1,5%. Экономический рост в республике в 2019 году составил 5,6%.
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