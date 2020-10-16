"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для GDR TCS Group до "покупать" в свете текущей слабости котировок

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы расцениваем текущую слабость котировок бумаг TCS Group как возможность для покупки и повышаем рекомендацию для них", - пишут аналитики.

Прогнозная стоимость GDR TCS Group от экспертов "ВТБ Капитала" составляет $28 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $28,58 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,95 за штуку.