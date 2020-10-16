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16 октября 2020 года 17:45
Справедливая доходность новых бондов Softline находится в диапазоне 8,3-8,5% годовых - ITI Capital
Справедливая доходность новых облигаций Softline (В/ru BBB+) находится в диапазоне 8,3-8,5% годовых, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. 20 октября, во вторник, состоится сбор заявок на рублевые облигации АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) серии 04 объемом не менее 3 млрд руб. Ожидаемый срок обращения бумаг составит три года два месяца. Структура выпуска также предусматривает амортизацию, начиная с восьмого купонного периода. Индикатив доходности, установленный организаторами выпуска, составляет YTM 9,3-9,83%, что соответствует премии над кривой ОФЗ в 425-478 б.п., говорится в материале инвесткомпании. По мнению аналитика ITI Capital Ольги Николаевой, диапазон выглядит весьма привлекательно, поскольку предполагает существенную премию как к собственной кривой эмитента, так и к обращающимся аналогам из IT-сектора или сопоставимой рейтинговой группы. "Справедливая доходность новых облигаций, по нашей оценке, находится в диапазоне YTM 8,3-8,5%, что предполагает премию к недавно размещенному выпуску Qiwi, рейтинг которого на две ступени выше, чем у Softline. Таким образом, участие в книге выглядит привлекательным в рамках заявленного индикатива. В случае закрытия книги даже по нижней границе диапазона, положительная ценовая переоценка может составить не менее 2,5%", - отмечает Николаева. Группа Softline специализируется на предоставлении IT-услуг, в частности, по созданию облачных сервисов (22% выручки в 2019 г.) и комплексных технологических решений (18% выручки). Помимо этого, компания занимается продажей программного и аппаратного обеспечения (60% выручки) и оказанием сопутствующих услуг. За 25 лет существования география присутствия компании охватила более чем 50 стран. Таким образом, на зарубежные рынки приходится более трети совокупных продаж. У Softline диверсифицированная база поставщиков (более 3 тыс. контрагентов), компания является одним из восьми глобальных партнеров Microsoft. Среди акционеров - инвестиционные фонды ZUBR Capital и Da Vinci Capital, а также Совкомбанк. Ключевые факторы инвестиционной привлекательности Softline: - продолжающийся рост рынка IT-услуг в России, в том числе за счет реализации нацпроектов и растущей цифровизации экономики под влиянием Covid-19; - сильные рыночные позиции компании (доля рынка продаж ПО в России - 10%), диверсифицированная операционная модель, позволяющая предоставить клиентам полный список IT-услуг; - низкая концентрация вендоров и клиентской базы; - высокие темпы роста продаж (CAGR свыше 21%), опережающие рынок; - обширная география присутствия; - дополнительный источник ликвидности в виде пакета акций норвежской IT-компании Crayon (10,14%), специализирующейся на облачных технологиях и цифровизации бизнеса. Рыночная стоимость инвестиций с момента вложения в августе 2018 г. увеличилась почти в семь раз и сейчас превышает $93 млн; - повышение операционной эффективности по мере реализации налогового маневра в российском IT-секторе. По мнению эксперта ITI Capital, главными недостатками кредитного профиля является высокая доля короткого долга (примерно 80% от общей задолженности) и неполная финансовая прозрачность компании.
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Компании упоминаемые в новости: СофтЛайн Трейд
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