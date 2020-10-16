Индекс S&P500, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 3450-3525 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 3450-3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 способен возобновить восходящее движение. Как мы и предполагали, индекс широкого рынка в четверг нашел поддержку вблизи ключевого уровня 3430 пунктов, при этом два предыдущих ценовых разрыва ("гэпа") полностью закрылись. Считаем, что в среднесрочной перспективе индекс S&P500 будет склонен к росту, пока область 3400-3430 пунктов выступает для него поддержкой", - пишет младший аналитик Михаил Денисламов.