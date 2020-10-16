Краткосрочные настроения на рынке акций США в целом сместились в сторону пессимистичных - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что перед открытием фондового рынка США сложился умеренно позитивный настрой (фьючерсы на индекс S&P 500 показывают +0,2%). Статистика пятницы может показать стабильный рост розничных продаж и промышленного производства страны в сентябре, тем самым поддерживая коррекционный отскок. Краткосрочные настроения на рынке в целом, однако, сместились в сторону пессимистичных, в связи с чем в ближайшие дни скорее стоит ждать возвращения к продажам, предупреждает специалист инвесткомпании.