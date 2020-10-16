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Главная / Аналитикам / Аналитика / Падение котировок акций «Яндекса» стоит использовать как возможность для покупки - "Атон"
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16 октября 2020 года 15:00
Падение котировок акций «Яндекса» стоит использовать как возможность для покупки - "Атон"
Падение котировок акций «Яндекса» стоит использовать как возможность для покупки на более длинном горизонте, отмечается в комментарии "Атона". Прекращение переговоров "Яндекса" с TCS Group приведет к тому, что акции TCS Group в ближайшее время будут падать, так как в последнее время находились выше рынка на спекуляциях о сделке. Независимо от того, есть сделка или нет, бизнес TCS Group находится в отличной форме. На горизонте двух-трех лет бизнес компании будет кратно больше текущих уровней, полагают эксперты "Атона". Для «Яндекса» развал сделки мало что меняет фундаментально, полагают аналитики инвесткомпании. "Компания останется самой успешной и, пожалуй, самой быстрорастущей экосистемой на российском рынке. «Тинькофф» позволил бы ей полноценно войти в сегмент финтеха, теперь участие в этой отрасли - вопрос времени. На наш взгляд, падение акций «Яндекса» стоит использовать как возможность для покупки на более длинном горизонте", - отмечают эксперты "Атона".
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Компании упоминаемые в новости: TCS Finance, Яндекс
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