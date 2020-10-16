Julius Baer придерживается нейтрального взгляда на рынки золота и серебра, поскольку фокус рынков сместился от количества заражений коронавирусом в сторону перспектив денежно-кредитной политики США, говорится в комментарии эксперта банка Карстена Менке.

Котировки золота и серебра колеблются в районе 1 900 долл. США и 24 долл. США за унцию, соответственно, что в значительной степени отражает движение доллара США и доходности американских облигаций, отмечает Менке. Это, по мнению эксперта, говорит о том, что перспективы денежно-кредитной политики и экономики США, а не количество заражений коронавирусом, снова находятся в центре внимания рынков золота и серебра.

"Забегая вперед, мы ожидаем небольшого ослабления доллара США, но для золота это должно быть более чем компенсировано повышением доходности облигаций в результате улучшения экономической ситуации, - прогнозирует Менке. - Восстановление экономики также должно привести к снижению спроса на золото как на защитный актив. Инвестиции в физически подкрепленные продукты, которые мы считаем основным индикатором спроса на защитные активы, в последнее время продолжали расти, но гораздо медленнее, чем во время рекордного летнего периода. Без нового увеличения спроса котировки золота вряд ли покажут какое-либо серьезное движение, и мы не видим факторов, которые могли бы стать триггером роста".

Эксперт Julius Baer с учетом пандемии не ожидает повторного широкомасштабного введения мер изоляции из-за чрезмерных экономических издержек, а с точки зрения денежно-кредитной политики не видит перспектив еще одного объявления о сдвиге в политике, который принес бы пользу золоту и серебру. Что касается предстоящих выборов в США, то в целом политика не оказывает долгосрочное влияние на золото.

По мнению Менке, в этом году мы действительно можем увидеть краткосрочный положительный эффект, поскольку Дональд Трамп вряд ли смирится с поражением на выборах. Тем не менее, это будет касаться лишь краткосрочной торговли, а не долгосрочного инвестирования. "На данный момент мы считаем, что цены на золото и серебро должны продолжать двигаться в боковом тренде, и поэтому занимаем нейтральную позицию", - резюмирует аналитик банка.