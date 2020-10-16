Стоит использовать период слабости рынка для наращивания позиций в акциях производителей одежды - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", в данное время стоит использовать период слабости рынка для наращивания позиций в акциях производителей одежды. Спрос на одежду остаётся устойчивым. Как только заболеваемость пойдёт на спад и ограничения будут сняты, мы увидим быстрое восстановление показателей продаж и рост акций компаний, говорится в комментарии инвестбанка.

"Результаты LVMH подтверждают наши ожидания, что потребление люксовых товаров быстро восстановилось после карантинов сначала в Китае, а затем в других регионах. После «ралли» в акциях Kering (KER FP), мы заменили его в топ-10 глобальных акций на Inditex (ITX SM) — владельца Zara и других модных брендов — показавшего сильные продажи во 2 квартале", - отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Число заболеваний в Германии и Италии на новых максимумах, Испания — очень близка к рекордным значениям. На фоне ужесточения ограничений в Европе и введения комендантского часа, Inditex (2/3 продаж — Европа), скорее всего, покажет более слабые результаты в 4 кв., полагают эксперты инвестбанка.