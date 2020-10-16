Единственным "стратегическим" препятствием для быстрого укрепления рубля остаются выборы в США - Росбанк

Единственным "стратегическим" препятствием для быстрого укрепления рубля остаются предстоящие выборы в США (3 ноября), до которых рубль может сохранить трендовый режим торговли в направлении 80 против доллара, говорится в комментарии Росбанка.

"Очередная коррекция рубля стала развитием довольно хорошего начала недели. Стартовав от отметки 77.0 против доллара США и 90.4 против евро, к концу недели были обновлены уровни 78.5 и 91.8, соответственно. Вероятно, геополитические настроения в моменте играют далеко не первую скрипку, даже если принять во внимание вчерашнюю публикацию нового компромата против Дж.Байдена и последовавшие за ним заявления демократов об очередном вмешательстве России в выборы в США", - отмечают эксперты банка.

Тем не менее, коррекция начала развиваться задолго до новостной шумихи в США, а предшествовавшие ей новости из Брюсселя о введении санкций против шести официальных лиц и одного НИИ по делу А.Навального, напротив, могли взбодрить покупателей рублевого риска, отмечается в комментарии. В свою очередь, внутренние факторы оказались способны не только на поддержку рубля, но и на ослабление валюты: рынки замерли в ожидании выплаты Сбербанком дивидендов. Совокупный объем выплат должен составить 422 млрд руб., из которых порядка 25-30% приходятся на счет иностранных инвесторов. Контрольная дата 19 октября, после которой банки-эмитенты депозитарных расписок будут обязаны произвести конвертацию для выплаты дивидендов держателям расписок.

"Ретроспективный анализ курсовой реакции на выплаты затруднителен в условиях кардинальных различий 2018 и 2019 гг. по числу шоков и предпосылок движения валютного рынка в момент выплаты дивидендов Сбербанка: в 2018 г. преобладали геополитические риски, а в 2019 г., напротив, рынки были полны оптимизма. Однако не стоит исключать того, что участники рынка с опережением заняли "тактические" защитные позиции и в последующие недели (в том числе, и в период квартальных налоговых выплат в конце октября) рубль сможет вернуть себе доверие", - указывают аналитики Росбанка.