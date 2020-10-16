Citi снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" из-за ограниченного потенциала роста котировок

Citi повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 156 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать" из-за ограниченного потенциала роста котировок с текущих уровней.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Московской биржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 153,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 150,2 рубля за штуку.