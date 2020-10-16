Факторов в пользу продолжения роста доходностей рублевых госбумаг складывается больше, чем в пользу их снижения - Уралсиб

Факторов в пользу продолжения роста доходностей рублевых госбумаг складывается больше, чем в пользу их снижения несмотря на то, что в текущий момент рублевые гособлигации выглядят привлекательно с точки зрения "кэрри" к ключевой ставке, сообщается в обзоре Уралсиба.

Биржевой оборот в ОФЗ в четверг был низкий и едва достиг 7 млрд руб., констатирует аналитик Уралсиба Ольга Стерина. Самыми ликвидными на кривой были длинные выпуски, в частности, ОФЗ 26221 с погашением в 2033 г. и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г. Также более 1 млрд руб. сделок прошло в среднесрочных ОФЗ 26232, погашаемых в 2027 г. Доходности на дальнем конце кривой превысили 6,4% годовых, находясь сейчас на уровнях начала октября.

"Учитывая ухудшение внешнего фона из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, факторов в пользу продолжения роста доходностей рублевых госбумаг складывается больше, чем в пользу их снижения несмотря на то, что в текущий момент рублевые гособлигации выглядят привлекательно с точки зрения "кэрри" к ключевой ставке", - отмечает Стерина.