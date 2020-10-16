Пока нет достаточных условий для роста рубля - "ЛОКО-Инвест"

Пока достаточных условий для роста рубля нет, поэтому в пятницу мы вновь можем наблюдать сохранение колебаний в диапазоне 77,60-78,60 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рубль в четверг терял более 1%, хотя закрыл день снижением на 0,56%. Бегство инвесторов от риска в мире вкупе с укреплением доллара и снижением цен на нефть (Brent в моменте падал до US$41,50/барр.) создавали условия для снижения рубля, а сохранение устойчивого внутреннего спроса на валюту в противовес продажам экспортеров лишь усугубляли динамику. Одним из источников этих потоков могли быть активные продажи в российских акциях и облигациях. Пока достаточных условий для роста рубля получить не удается, поэтому сегодня мы вновь можем наблюдать сохранение колебаний в диапазоне 77,60-78,60/USD", - пишет Полевой.