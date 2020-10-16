Ключевые события для рынка акций РФ в пятницу - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в пятницу.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут:

- Алроса: операционные результаты за 3К20.

- Полюс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20. Компания выплатит 240,18 руб./ао, дивидендная доходность составит 1,44%.

- Транснефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 11612,2 руб./ап, дивидендная доходность составит 7,89%.