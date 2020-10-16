Нефтяной рынок остается под давлением сильного доллара и ухудшения перспектив спроса - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "В целом рынок остается под давлением сильного доллара и ухудшения перспектив спроса из-за распространения коронавируса. Пока котировки расположены ниже максимумов сентября ($43,57 и $41,47 за баррель соответственно), не стоит рассчитывать на уверенное восходящее движение", - пишет она в комментарии инвестиционной компании.