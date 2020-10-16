Brent пока останется в широком диапазоне $40-43/барр. - Промсвязьбанк

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова считает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом и падения спроса на энергоносители ОПЕК может вернуться к введению новых ограничительных квот. Заседание запланировано на 30 ноября-1 декабря. "Мы полагаем, что нефть марки Brent пока останется в широком диапазоне $40-43/барр., но в пятницу разовьет нисходящее движение к нижней границе", - пишет Крылова в комментарии банка.